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Фильм "Икар" о допинге в России получил премию кинофестиваля Sundance

Спорт
29 января, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Главным действующим лицом картины стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченко
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Режиссер Брайан Фогель

Режиссер Брайан Фогель

© EPA/GEORGE FREY

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Фильм "Икар", рассказывающий о допинговых махинациях в России, получил премию кинофестиваля Sundance. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

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Фильм был впервые показан публике 20 января. Его режиссером стал британский велогонщик-любитель Брайан Фогель. Главным действующим лицом картины стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По замыслу фильма, Фогель доказывает, что применение анаболических стероидов улучшает результаты спортсменов, а Родченков признается, что помогал в создании в России государственной системы покрытия применения допинга.

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Родченков, который в 2011 году привлекался к уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, руководил лабораторией до ноября 2015 года. Спустя некоторое время после своей отставки он выехал за пределы РФ и стал сотрудничать с независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства, предоставляя информацию о якобы имевшихся массовых нарушениях российскими спортсменами антидопингового законодательства. Следственный комитет РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело, предъявив ему целый ряд обвинений.

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