IAAF просит гарантировать, что политика США не повлияет на проведение в стране ЧМ-2021

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) просит получения гарантий, что новая иммиграционная политика США не повлияет на проведение в стране чемпионата мира по легкой атлетике в 2021 году. Об этом сообщает агентство AP.

В последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"Мы должны иметь четкое представление о последствиях новой иммиграционной политики США и должны получить гарантии, что она не повлияет отрицательным образом на чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года в США", - заявил представитель IAAF.

Ранее руководство Национальной баскетбольной ассоциации обратилось в Госдепартамент США с просьбой разъяснить, каким образом новая миграционная политика США повлияет на положение игроков лиги.