НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лиги

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обратилась в Госдепартамент США, чтобы получить разъяснения, как указы президента США Дональда Трампа, касающиеся миграционной политики, повлияют на игроков лиги. Об этом сообщает издание USA Today.

В последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"Мы обратились в Госдепартамент США и находимся в процессе сбора информации, как правительственные распоряжения будут относиться к игрокам нашей лиги, которые являются гражданами стран, попавших в список, - сказал представитель НБА Майк Басс. - НБА является глобальной лигой, и мы рады привлекать самых лучших игроков со всего мира".

В частности, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Луол Денг и форвард "Милуоки" Тон Мэйкер являются гражданами Судана.