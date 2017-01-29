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НБА просит разъяснить, как указы Трампа о миграции повлияют на игроков лиги

Спорт
29 января, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Один из указов нового президента США ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали
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© EPA/WARREN TODA CORBIS OUT

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) обратилась в Госдепартамент США, чтобы получить разъяснения, как указы президента США Дональда Трампа, касающиеся миграционной политики, повлияют на игроков лиги. Об этом сообщает издание USA Today.

Смотрите также
Трамп подписал указы об ужесточении иммиграционной политики

В последние дни Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"Мы обратились в Госдепартамент США и находимся в процессе сбора информации, как правительственные распоряжения будут относиться к игрокам нашей лиги, которые являются гражданами стран, попавших в список, - сказал представитель НБА Майк Басс. - НБА является глобальной лигой, и мы рады привлекать самых лучших игроков со всего мира".

В частности, форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Луол Денг и форвард "Милуоки" Тон Мэйкер являются гражданами Судана.

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