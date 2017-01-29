Демченко: саночники РФ на ОИ-2018 будут бороться за медали в условиях жесткой конкуренцииСпорт 29 января, 19:44
Две шайбы Плэтта помогли ЦСКА в овертайме победить "Магнитку" в матче КХЛСпорт 29 января, 19:38
Дубль Чалова помог ЦСКА разгромить "Хорсенс" в товарищеском матчеСпорт 29 января, 19:32
СКА обыграл "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 29 января, 19:26
Конькобежка Юракова завоевала бронзу на этапе КМ в Берлине на дистанции 3000 мСпорт 29 января, 19:19
Спортдиректор клуба: возраст не помешает Фарфану успешно выступать за "Локомотив"Спорт 29 января, 19:11
Карякин сыграл вничью с Карлсеном на турнире в НидерландахСпорт 29 января, 19:08
Бобби Чарльтон вручил Руни приз лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед"Спорт 29 января, 19:06
Иванова: саночники РФ сумели выиграть бронзу ЧМ в эстафете благодаря сплоченности командыСпорт 29 января, 19:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бобби Чарльтон вручил нападающему английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни приз лучшему бомбардиру в истории команды перед матчем Кубка Англии против "Уигана".
21 января 31-летний Руни отметился забитым мячом в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (1:1). Этот гол стал для него 250-м в составе МЮ. Форвард побил рекорд Чарльтона, который держался более 40 лет.
Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Чарльтон играл за клуб с 1954 по 1973 год.
#ROONEY250 - Congratulations again to #MUFC's all-time record goalscorer, @WayneRooney! pic.twitter.com/YmSgEVTdBA— Manchester United (@ManUtd) 29 января 2017 г.