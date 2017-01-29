Бобби Чарльтон вручил Руни приз лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Бобби Чарльтон вручил нападающему английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни приз лучшему бомбардиру в истории команды перед матчем Кубка Англии против "Уигана".

21 января 31-летний Руни отметился забитым мячом в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии против "Сток Сити" (1:1). Этот гол стал для него 250-м в составе МЮ. Форвард побил рекорд Чарльтона, который держался более 40 лет.

Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. Чарльтон играл за клуб с 1954 по 1973 год.

#ROONEY250 - Congratulations again to #MUFC's all-time record goalscorer, @WayneRooney! pic.twitter.com/YmSgEVTdBA — Manchester United (@ManUtd) 29 января 2017 г.