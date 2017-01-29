СКА обыграл "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу челябинским "Трактором" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (15-я минута), Никита Гусев (17), Николай Прохоркин (40, 41) и Евгений Кетов (43). У проигравших отличились Иржи Новотны (48), Кирилл Кольцов (54) и Артем Пеньковский (56).

В конце третьего периода при счете 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга шайба после броска Ильи Ковальчука попала в конек одному из главных арбитров. Тот вынужден был покинуть лед из-за сломанного конька. Матч был доигран с одним главным арбитром.

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает первое место, набрав в 55 матчах 127 очков, "Трактор" на Востоке с 87 баллами после 56 игр идет четвертым.

В следующем матче СКА 1 февраля на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Трактор" в тот же день примет московский ЦСКА.