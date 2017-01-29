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Две шайбы Плэтта помогли ЦСКА в овертайме победить "Магнитку" в матче КХЛ

Спорт
29 января, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Армейцы выиграли в овертайме (4:3), победная шайба на счету Яна Муршака
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Джефф Плэтт (справа)

Джефф Плэтт (справа)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Джефф Плэтт (27, 60), Стефан Да Коста (52) и Ян Муршак (65). У проигравших отличились Сергей Мозякин (31, 49) и Оскар Осала (33). Во втором периоде защитник армейцев Игорь Ожиганов был удален до конца матча.

В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 117 очками продолжает лидировать, ЦСКА на Западе занимает второе место, набрав 125 баллов.

В следующем матче 1 февраля "Металлург" примет череповецкую "Северсталь", ЦСКА в тот же день на выезде встретится с челябинским "Трактором".

В параллельном матче "Северсталь" в овертайме одержала победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" - 3:2.

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