Две шайбы Плэтта помогли ЦСКА в овертайме победить "Магнитку" в матче КХЛ

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА в овертайме победил магнитогорский "Металлург" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Джефф Плэтт (27, 60), Стефан Да Коста (52) и Ян Муршак (65). У проигравших отличились Сергей Мозякин (31, 49) и Оскар Осала (33). Во втором периоде защитник армейцев Игорь Ожиганов был удален до конца матча.
В турнирной таблице Восточной конференции "Металлург" с 117 очками продолжает лидировать, ЦСКА на Западе занимает второе место, набрав 125 баллов.
В следующем матче 1 февраля "Металлург" примет череповецкую "Северсталь", ЦСКА в тот же день на выезде встретится с челябинским "Трактором".
В параллельном матче "Северсталь" в овертайме одержала победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" - 3:2.