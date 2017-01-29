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Эксперт: Федерер доказал, что в 35 лет теннисная карьера может только начинаться

Спорт
29 января, 20:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Швейцарский теннисист выиграл Australian Open, обыграв в финале турнира испанца Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3
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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA/MARK R. CRISTINO

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Швейцарец Роджер Федерер своей победой на Australian Open продемонстрировал, что даже большой для тенниса возраст не является помехой для достижения высоких результатов. Таким мнением с ТАСС поделился бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

Ранее Федерер в финале турнира обыграл испанского теннисиста Рафаэля Надаля со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

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Роджер Федерер
© EPA/LUKAS COCH

Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open

"Давно не было такого финала, удивлен не только я, кто бы мог подумать, что именно Федерер и Надаль будут в финале. У Федерера была невероятно сложная сетка на турнире. Честно говоря, думал, что физически его не хватит, а тут еще и Надаль. Финал вообще стал украшением турнира", - сказал Чесноков.

"Когда последнее время Маррей начал демонстрировать невероятную уверенность в своих силах, то игроки уже начали думать, что Федерер не выиграет ни одного турнира, но я продолжал за него болеть. Он доказал, что в 35 лет карьера может только начинаться", - подытожил Чесноков.

Победа на Australian Open года стала для Федерера пятой на этом турнире. По этому показателю он занимает второе место, лидерство у серба Новака Джоковича (шесть). Надаль выигрывал Australian Open один раз. В 2009 году он в решающем матче обыграл Федерера.

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