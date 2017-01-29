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Французские гандболисты обыграли сборную Норвегии в финале чемпионата мира

Спорт
29 января, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС
Французы завоевали титул во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории
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Гандболисты сборной Франции

Гандболисты сборной Франции

© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Мужская сборная Франции по гандболу обыграла команду Норвегии со счетом 33:26 в финальном матче домашнего чемпионата мира.

В субботу в матче за бронзовые награды сборная Словении была сильнее команды Хорватии (31:30).

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Сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал турнира, проиграв в матче 1/8 финала команде Словении - 26:32, и по итогам турнира заняла 12-е место.

Команда Франции завоевала титул во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), при этом в 2001 году турнир также проходил во Франции. Кроме того, французы дважды выигрывали Олимпийские игры (2008, 2012) и трижды чемпионат Европы (2006, 2010, 2014).

Первый чемпионат мира по гандболу среди мужских команд прошел в 1938 году в Германии и завершился победой хозяев. В 1982-м чемпионом мира стала сборная СССР, в 1993 и 1997 годах - России. В 1999 году российская команда в финале уступила гандболистам Швеции и с тех пор медали мировых первенств не завоевывала. На прошлом чемпионате мира в Катаре в 2015 году мужская сборная России заняла 19-е место, не сумев выйти в плей-офф.

Следующий чемпионат мира пройдет в 2019 году в Дании и Германии.

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