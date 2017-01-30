Два очка Овечкина помогли команде Столичного дивизиона выйти в финал Матча звезд НХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Команда Столичного дивизиона со счетом 10:6 обыграла сборную Атлантического дивизиона во второй полуфинальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей по две шайбы забросили Вэйн Симмондс, Джон Таварес и Кэм Аткинсон, еще по разу отличились Сет Джонс, Тэйлор Холл, Сидни Кросби и Александр Овечкин, который также отметился результативной передачей на Кросби. Овечкин и Кросби играли в одной тройке. В первом из двух 10-минутных периодов ворота Столичного дивизиона защищал Сергей Бобровский, который пропустил три шайбы.

У проигравших четыре очка (два гола и две передачи) на счету россиянина Никиты Кучерова, также по разу отличились Виктор Хедман, Эрик Карлссон, Остон Мэттьюс и Винсент Тройчек.

В финале команда Столичного дивизиона сыграет со сборной Тихоокеанского дивизиона, которая ранее в другом полуфинале была сильнее команды Центрального дивизиона (10:3).

Победитель финального матча получит $1 млн призовых, который сможет пожертвовать на благотворительность.