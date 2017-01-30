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Сборная Столичного дивизиона с Овечкиным и Бобровским выиграла Матч звезд НХЛ

Спорт
30 января, 3:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
В финале команда Столичного дивизиона победила сборную Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3
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Александр Овечкин (слева) против игрока команды Антлатического дивизиона Брэда Маршанда

Александр Овечкин (слева) против игрока команды Антлатического дивизиона Брэда Маршанда

© AP Photo/Mark J. Terrill

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сборная Столичного дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3 в финальной игре Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел на арене "Стэйплс-Центра" в Лос- Анджелесе.

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В составе победителей шайбы забросили Сет Джонс, Джастин Фолк, Кэм Аткинсон и Вэйн Симмондс. У проигравших отличились Джо Павелски, Коннор Макдэвид и Бо Хорват. В первом из двух 10-минутных периодов ворота Столичного дивизиона защищал Сергей Бобровский, который пропустил три шайбы. Во втором отрезке его сменил Брэйден Холтби. За команду Столичного дивизиона выступал Александр Овечкин, игравший в одной тройке с Сидни Кросби.

Самым ценным игроком Матча всех звезд был признан форвард "Филадельфии" Симмондс, который в двух матчах отметился тремя голами. Также три шайбы в двух матчах на счету его партнера по команде на Матче звезд и нападающего "Коламбуса" Кэма Аткинсона, который заменил в составе российского форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина, получившего травму. Кроме того, на Матче всех звезд команду Столичного дивизиона по семейным обстоятельствам не смог возглавить главный тренер "Коламбуса" Джон Торторелла. На тренерском мостике его заменил легендарный нападающий "Эдмонтона" Уэйн Гретцки.

В полуфинале сборная Столичного дивизиона обыграла команду Атлантического дивизиона (10:6), за которую выступал российский форвард "Тампы-Бэй" Никита Кучеров. В полуфинальном матче Кучеров отметился четырьмя очками, забросив две шайбы и сделав две результативные передачи. В свою очередь сборная Тихоокеанского дивизиона в другом полуфинале была сильнее команды Центрального дивизиона (10:3), в составе которой одну из трех шайб забросил российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко.

Перед началом матчей организаторы устроили масштабное символическое вбрасывание, в котором приняли участие все игроки Матча звезд, а также легендарные хоккеисты НХЛ из "списка 100", каждый из которых бросил шайбу на лед. Победитель финального матча получит $1 млн призовых, который сможет пожертвовать на благотворительность.

Матч звезд НХЛ прошел в 62-й раз и в третий - в Лос- Анджелесе. Первый показательный матч с участием лучших игроков лиги состоялся в 1947 году в канадском Торонто, где местные "Кленовые листья" сыграли со сборной звезд НХЛ, проиграв со счетом 3:4. Более 20 лет в Матчах звезд участвовали популярные канадские клубы НХЛ - "Торонто" и "Монреаль", и лишь в 1969 году был принят нынешний формат, когда друг другу противостоят команды конференций или дивизионов.

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