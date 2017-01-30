Тарасенко: НХЛ проделала великолепную работу по организации звездного уик-энда

Владимир Тарасенко (слева) и Пи Кей Суббан во время матча против сборной Тихоокеанского дивизиона © AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) великолепно провела мероприятия Матча всех звезд. Такое мнение высказал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, чьи слова приводит пресс-служба лиги.

Звездный уик-энд прошел 28 и 29 января в Лос-Анджелесе. Тарасенко, выступавший за команду Центрального дивизиона, принял участие в мастер-шоу и турнире среди четырех сборных дивизионов лиги. В полуфинале турнира сборная Тихоокеанского дивизиона разгромила команду Центрального дивизиона со счетом 10:3, Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

"С оборонительными действиями у нас, очевидно, было не все в порядке, - прокомментировал поражение Тарасенко. - Когда разница в счете составляет семь шайб, это довольно много. Мы хотели получить удовольствие и одержать победу, но соперник играл лучше и заслуженно вышел в финал".

Перед началом матчей организаторы устроили масштабное символическое вбрасывание, в котором приняли участие все игроки Матча звезд, а также легендарные хоккеисты НХЛ из "списка 100", каждый из которых бросил шайбу на лед.

"Церемония оглашения списка лучших хоккеистов за всю историю была отличной, это особенный момент для хоккея. Я думаю, что НХЛ проделала великолепную работу по организации этого уик-энда", - отметил российский форвард.

В финале Матча звезд сборная Столичного дивизиона обыграла команду Тихоокеанского дивизиона со счетом 4:3.