Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга WTA

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В субботу Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в решающем матче свою сестру Винус, которая поднялась в рейтинге на шесть позиций и теперь занимает 11-е место.

Россиянка Светлана Кузнецова, дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, поднялась с десятого места на восьмое.

Рейтинг WTA от 30 января:

1 (2). Серена Уильямс (США) - 7780 очков

2 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4985

6 (3). Агнешка Радваньска (Польша) - 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4720

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915

9 (8). Мэдисон Киз (США) - 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3705...

16 (18). Елена Веснина (Россия) - 2357...

22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2040...

27 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...

37 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1377...

83 (85). Евгения Родина (Россия) - 756...

96 (95). Ирина Хромачева (Россия) - 680.