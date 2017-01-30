Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга WTA

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Американка Серена Уильямс вернулась на первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В субботу Уильямс стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, обыграв в решающем матче свою сестру Винус, которая поднялась в рейтинге на шесть позиций и теперь занимает 11-е место.
Россиянка Светлана Кузнецова, дошедшая до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, поднялась с десятого места на восьмое.
Рейтинг WTA от 30 января:
1 (2). Серена Уильямс (США) - 7780 очков
2 (1). Ангелик Кербер (Германия) - 7115
3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5073
5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) - 4985
6 (3). Агнешка Радваньска (Польша) - 4915
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4720
8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) - 3915
9 (8). Мэдисон Киз (США) - 3897
10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) - 3705...
16 (18). Елена Веснина (Россия) - 2357...
22 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 2040...
27 (25). Дарья Касаткина (Россия) - 1580...
37 (34). Екатерина Макарова (Россия) - 1377...
83 (85). Евгения Родина (Россия) - 756...
96 (95). Ирина Хромачева (Россия) - 680.