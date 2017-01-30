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Леонов: многие сборные заинтересовались Казанью как местом базирования на ЧМ-2018

Спорт
30 января, 9:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
В ноябре представители свыше 10 сборных побывали в Казани и ознакомились с условиями размещения во время ЧМ-2018
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Стадион "Казань-Арена"

Стадион "Казань-Арена"

©  Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Многие сборные заинтересовались Казанью как местом базирования на чемпионате мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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26 ноября в Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедераций 2017 года, которую посетили представители нескольких стран мира. Они ознакомились с условиями размещения во время чемпионата мира - 2018.

"Сейчас достаточно серьезный трафик, который есть до сих пор. Так получилось, что после жеребьевки Кубка конфедераций многие команды проехались, посмотрели, посетили наши базы, но пока не подписан контракт, я не могу говорить, что кто-то будет тут жить. Заинтересованность большая, потому что хорошая инфраструктура, условия, близость к другим городам, которые проводят чемпионат мира. Более 10 сборных, среди которых и лидеры мирового футбола, уже здесь были, посмотрели, и многие из них заинтересовались Казанью как местом локации", - сказал Леонов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре. 1 декабря текущего года в московском Кремле состоится жеребьевка мирового первенства.

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