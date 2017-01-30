Россиянка Павлюченкова поднялась на 36 позиций в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-го на восьмое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе Павлюченкова дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где уступила будущей финалистке - американке Винус Уильямс. Теперь в активе россиянки 531 очко.

Чемпионскую гонку после победы в Открытом чемпионате Австралии возглавила американка Серена Уильямс (2030 очков), второй идет ее сестра Винус (1330), третьей - британка Йоханна Конта (1010).

Россиянка Светлана Кузнецова занимает 12-е место (395), Наталья Вихлянцева - 28-е (257), Екатерина Макарова - 31-е (242), Евгения Родина - 34-е (230), Екатерина Александрова - 41-е (181), Дарья Касаткина - 46-е (165), Анна Блинкова - 52-е (146), Елена Веснина - 56-е (132), Виталия Дьяченко - 96-е (77).