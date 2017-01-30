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Daily Mail: "Вест Бромвич" не заинтересован в приобретении футболиста Ивановича

Спорт
30 января, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее сообщалось, что руководство "Вест Бромвича" рассматривает возможность аренды сербского защитника
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Бранислав Иванович

Бранислав Иванович

© EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Вест Бромвич" не заинтересован в приобретении защитника "Челси" Бранислава Ивановича, на которого претендует российский "Зенит". Об этом сообщил главный тренер английской команды Тони Пьюлис, чьи слова приводит издание Daily Mail.

Ранее сообщалось, что руководство "Вест Бромвича" рассматривает возможность аренды сербского защитника.

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"Иванович? Он определенно не был нашей целью, - заявил Пьюлис. - Он хороший игрок, но мы никогда им не интересовались. Я приезжал в "Челси", чтобы изучить молодых игроков - Натана Чалоба, Рубена Лофтус-Чика и Курта Зума".

В четверг издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник сообщило, что 32-летний Иванович продолжит карьеру в "Зените", с которым подпишет контракта на 2,5 года с годичной зарплатой €5 млн. По данным британских СМИ, переходу сербского защитника в "Зенит" мог воспрепятствовать "Вест Бромвич", который был заинтересован в игроке.

В текущем сезоне Иванович провел 13 матчей в чемпионате Англии. Сербский футболист ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год. Из московской команды игрок перешел в лондонский "Челси".

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