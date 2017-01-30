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Бывший баскетболист ЦСКА Уимс опроверг слухи об отказе пройти допинг-тест

Спорт
30 января, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее сообщалось, что Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Нападающий израильского баскетбольного клуба "Маккаби" Сонни Уимс заявил, что не отказывался проходить допинг-тест и не принимал запрещенных препаратов. Слова американского баскетболиста приводит издание La Gazzetta dello Sport.

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Сонни Уимс
Бывший баскетболист ЦСКА Уимс отказался пройти допинг-тест

Ранее сообщалось, что Уимс отказался проходить допинг-тест, назначенный Международной федерацией баскетбола (ФИБА).

"Я никогда не принимал допинг и успешно прошел три теста в НБА, - рассказал Уимс. - Я был заперт в комнате с 18:00 до 00:30, я наполнил 8 баночек мочой, но мне сказали, что она разбавлена водой, которую они заранее дали мне выпить, чтобы ускорить процесс. Разговоры, что я принимал запрещенные препараты или отказывался проходить допинг-тесты, - это ложь".

Уимс выступал за ЦСКА с 2012 по 2015 год, в составе армейцев он стал трехкратным победителем Единой лиги ВТБ. За "Маккаби" американец с 2016 года, в 19 матчах Евролиги сезона-2016/17 набирал в среднем 11,6 очка за игру.

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