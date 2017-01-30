Переход футболиста "Челси" Ивановича в "Зенит" будет завершен в течение 24 часов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Переход сербского защитника английского "Челси" Бранислава Ивановича в российский футбольный клуб "Зенит" будет завершен в течение 24 часов. Об этом сообщает Sky Sports.

Детали возможной сделки не разглашаются. Отмечается, что 32-летний защитник уже согласовал контракт с "Зенитом".

Иванович выступает за "Челси" с 2008 года, за это время он дважды выиграл чемпионат Англии, стал трехкратным обладателем Кубка страны и единожды - Суперкубка Англии. Также он вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за "Челси" в чемпионате Англии. Серб ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год.