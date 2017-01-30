Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клуба

Спорт
30 января, 19:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Ранее в СМИ появилась информация, что Иванович может перейти в санкт-петербургский "Зенит" в течение 24 часов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Антонио Конте и Бранислав Иванович

Антонио Конте и Бранислав Иванович

© EPA/HANNAH MCKAY

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте заявил, что уважает решение защитника Бранислава Ивановича о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно. Его слова приводит пресс-служба лондонцев.

Смотрите также
Бранислав Иванович
Переход футболиста "Челси" Ивановича в "Зенит" будет завершен в течение 24 часов

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванович может перейти в санкт-петербургский "Зенит" в течение 24 часов.

"Иванович провел много игр за команду и помог завоевать немало трофеев. Ему 32 года и у него впереди еще много лет карьеры. Мы должны уважать любое его решение, так как он живая легенда клуба", - сказал Конте.

В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за "Челси" в чемпионате Англии. Серб ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
5
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
6
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
7
В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог
Темы дня
Реклама