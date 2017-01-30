Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клуба

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте заявил, что уважает решение защитника Бранислава Ивановича о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно. Его слова приводит пресс-служба лондонцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Иванович может перейти в санкт-петербургский "Зенит" в течение 24 часов.

"Иванович провел много игр за команду и помог завоевать немало трофеев. Ему 32 года и у него впереди еще много лет карьеры. Мы должны уважать любое его решение, так как он живая легенда клуба", - сказал Конте.

В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за "Челси" в чемпионате Англии. Серб ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год.