Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клуба

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Главный тренер "Челси" Конте уважает решение Ивановича о возможной смене клубаСпорт 30 января, 19:05
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба "Челси" Антонио Конте заявил, что уважает решение защитника Бранислава Ивановича о возможной смене клуба в зимнее трансферное окно. Его слова приводит пресс-служба лондонцев.
Ранее в СМИ появилась информация, что Иванович может перейти в санкт-петербургский "Зенит" в течение 24 часов.
"Иванович провел много игр за команду и помог завоевать немало трофеев. Ему 32 года и у него впереди еще много лет карьеры. Мы должны уважать любое его решение, так как он живая легенда клуба", - сказал Конте.
В нынешнем сезоне Иванович провел 13 матчей за "Челси" в чемпионате Англии. Серб ранее уже выступал в чемпионате России, где играл за московский "Локомотив" с 2006 по 2008 год.