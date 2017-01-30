"Анжи" прервал переговоры по аренде футболиста "Динамо" Дьякова

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МОСКВА, 30 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Анжи" прервал переговоры по аренде защитника московского "Динамо" Виталия Дьякова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинцев.
Дьяков проходил просмотр в "Анжи" на зимнем сборе команды в Турции. Махачкалинский клуб вел переговоры с московским "Динамо" об аренде защитника.
"По Дьякову переговоры прерваны. Было затягивание процесса подписания, а в условиях конкуренции со стороны других претендентов решено было пойти на такой шаг", - сказали в пресс-службе.
В текущем сезоне 27-летний Дьяков, права на которого принадлежат "Динамо", выступал на правах аренды за "Томь". В составе томичей Дьяков провел 14 матчей чемпионата России, но из-за финансовых проблем в клубе расторг контракт с "Томью" после первой части сезона.