СМИ: испанский "Леганес" может арендовать футболиста ЦСКА Траоре

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Леганес", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, заинтересован в услугах форварда российского ЦСКА Ласины Траоре. Об этом сообщает портал Periodistadeleganes.
Отмечается, что "Леганес" рассматривает возможность аренды 26-летнего ивуарийца.
Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.
В текущем чемпионате России форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".