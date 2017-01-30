Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: испанский "Леганес" может арендовать футболиста ЦСКА Траоре

Спорт
30 января, 20:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Права на игрока принадлежат футбольному клубу "Монако"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Леганес", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, заинтересован в услугах форварда российского ЦСКА Ласины Траоре. Об этом сообщает портал Periodistadeleganes.

Смотрите также
Ласина Траоре
Агент: футболист Траоре ждет момента подписания контракта с "Бешикташем"

Отмечается, что "Леганес" рассматривает возможность аренды 26-летнего ивуарийца.

Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В текущем чемпионате России форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в РФ изменило порядок прохождения интервью при повторном получении визы
2
Подмосковный врач-анестезиолог подозревается в насилии над пациенткой в реанимации
3
Украинские биатлонисты покинули пьедестал во время гимна России из-за ошибки оргкомитета
4
ЕСПЧ присудил €13 тыс. обвиняемым по делу об убийстве Немцова братьям Губашевым
5
Спецслужбы США оценят способность руководства РФ и КНР пережить ядерный удар
6
Путин: теракт в Квебеке потрясает своей жестокостью и цинизмом
7
В ФРГ мужчина выдавал свою собаку за овцу, чтобы не платить налог
Темы дня
Реклама