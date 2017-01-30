СМИ: испанский "Леганес" может арендовать футболиста ЦСКА Траоре

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Леганес", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Испании, заинтересован в услугах форварда российского ЦСКА Ласины Траоре. Об этом сообщает портал Periodistadeleganes.

Отмечается, что "Леганес" рассматривает возможность аренды 26-летнего ивуарийца.

Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В текущем чемпионате России форвард провел 14 матчей за ЦСКА, в которых забил пять голов. Ранее Траоре уже выступал за российские клубы: с 2011 по 2014 год он играл за "Анжи" и "Кубань". Также нападающий выступал за румынский ЧФР и английский "Эвертон".