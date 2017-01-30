Легкоатлетка из США призвала не допускать информатора WADA Степанову к соревнованиям

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Победительница забега на 800 метров на турнире Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAFF) американка Шарлин Липси призвала не допускать информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлию Степанову к международным стартам. Ее слова приводит газета NYT.
В минувшую субботу Степанова впервые вышла на старт в нынешнем сезоне, заняв седьмое место в финальном забеге на 800 метров на этапе зимнего Мирового тура IAFF в помещениях. После завершения забега Липси заявила, что поддерживает стремление Степановой очистить спорт от допинга, однако считает, что спортсмены, отбывшие дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, не имеют права выступать в официальных международных соревнованиях.
В декабре 2014 года Степанова и ее муж Виталий стали основными действующими лицами фильма немецкой телекомпании ARD, название которого можно перевести как "Секретное дело "Допинг". В нем утверждалось, что российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Расследование, проведенное в связи с этим независимой комиссией WADA, закончилось дисквалификацией ВФЛА и последующим недопуском российских легкоатлетов к участию в Играх-2016.