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Контролеры общественного транспорта Москвы заговорят на английском языке к ЧМ-2018

Спорт
31 января, 0:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
К началу Кубка конфедераций по футболу 2017 года названия станций на всех линиях Московского метрополитена будут объявлять на английском языке
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Контролеры столичного метро и наземного транспорта пройдут курсы английского языка к чемпионату мира по футболу, который впервые будет проведен в Москве и других городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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"Московские контролеры в метро и наземном транспорте пройдут курсы английского языка перед чемпионатом мира по футболу. Для общения контролеров с иностранными туристами в ГКУ "Организатор перевозок" разработают специальную памятку- разговорник, в которой будут расписаны наиболее употребляемые фразы на английском языке, а также возможные диалоги, касающиеся работы московского транспорта. Такие же памятки будут разработаны и для московских таксистов. Кроме того, контролеры пройдут специальный инструктаж по работе с туристами и тесты на знание необходимого минимума английского языка", - сказал он.

Ранее Ликсутов сообщил, что к началу Кубка конфедераций по футболу, который пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 22 июля 2017 года, названия станций на всех линиях Московского метрополитена будут объявлять на английском языке. В настоящее время сообщения на английском языке осуществляется во всем подвижном составе Таганско- Краснопресненской и Кольцевой линий метро, уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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