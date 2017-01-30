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Сорокин не сомневается, что все стадионы ЧМ-2018 по футболу будут сданы в срок

Спорт
30 января, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС
Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" заявил, что в феврале 2017 года инспекционная комиссия ФИФА посетит Россию
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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин не сомневается, что все стадионы чемпионата мира по футболу 2018 года будут вовремя введены в эксплуатацию. Об этом он заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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"Все работы по подготовке стадионов к чемпионату мира идут по плану, есть небольшие отставания, но стадионы строят весьма солидные компании с большим именем, и у меня нет сомнений, что все стадионы будут построены, последняя партия арен будет сдана в декабре 2017 года", - сказал Сорокин.

"Инспекционная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) посетит Россию в феврале 2017 года, основный акцент будет сделан на стадионы, которые летом примут Кубок конфедераций. Это Сочи, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Вопросы по стадионам есть, но это рабочий процесс", - добавил Сорокин.

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"Лужники" находятся в стадии строительства. Строят стадион очень хорошими темпами, которые поразили даже специалистов ФИФА, взыскательных к нам. Думаем, что весной стадион вполне может быть сдан в эксплуатацию. О том, когда состоится открытие, лучше спросить московские власти, это их стадион, они хозяева, но уверен, что будет яркая и красочная церемония", - заявил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" о готовности "Лужников" к проведению мирового первенства.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске. В июне-июле 2017 года Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи примут Кубок конфедераций.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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