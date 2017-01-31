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Хоккеист Нестеров будет выступать в "Монреале" под 89-м номером

Спорт
31 января, 3:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
В нынешнем чемпионате НХЛ Нестеров провел 35 матчей, в которых набрал 12 очков (3 шайбы + 9 передач)
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Никита Нестеров в составе молодежной сборной России

Никита Нестеров в составе молодежной сборной России

© ТАСС/ Елена Руско

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский защитник Никита Нестеров выбрал 89-й игровой номер, под которым будет выступать в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

В пятницу 23-летний россиянин был обменян из клуба "Тампа-Бэй" в "Монреаль". Взамен "Тампа" получила права на 23-летнего защитника Джонатана Расина и выбор в шестом раунде на драфте новичков 2017 года. В понедельник Нестеров провел первую тренировку и был представлен команде.

В нынешнем чемпионате НХЛ Нестеров провел 35 матчей, в которых набрал 12 очков (3 шайбы + 9 передач). Всего в составе "Тампы" российский защитник, который был выбран под общим 148-м номером на драфте новичков 2011 года, провел 119 игр в регулярных чемпионатах, набрав 28 (8+20) очков. В составе клуба он также играл в финале Кубка Стэнли 2015 года и полуфинале 2016-го.

Нестеров в составе сборной России выигрывал бронзовые медали юниорского чемпионата мира (2011), а также серебряные (2012) и бронзовые (2013) награды мировых первенств среди молодежи (игроки до 20 лет). Осенью 2016 года он принял участие в Кубке мира в составе национальной команды России. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Нестеров выступал за челябинский "Трактор", воспитанником которого он является. Всего за "Трактор" хоккеист провел 67 матчей и набрал 5 (0+5) очков. В составе челябинского клуба Нестеров становился бронзовым и серебряным призером чемпионатов КХЛ (2011/12, 2012/13).

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