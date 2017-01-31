Футболист Пато перешел в китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за €18 млн

ПЕКИН, 31 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Алешандре Пато за €18 млн присоединился к китайскому клубу "Тяньцзинь Цюаньцзянь", покинув испанский "Вильярреал". Об этом сообщает агентство Синьхуа.

После завершения сделки футболист разместил на своей страничке в Twitter ("Твиттер") фото, на котором он стоит рядом с Фабио Каннаваро - тренером китайской команды.

"Я счастлив, что мне довелось стать частью единой семьи - "Тяньцзинь Цюаньцзянь", - написал Пато.

Ранее испанские СМИ сообщили, что "Вильярреал" рассматривает форварда "Ростова" Сердара Азмуна в качестве замены бразильцу. В начале января в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" перешел бельгиец Аксель Витсель из российского "Зенита".

Пато выступал в Европе в 2007-2012 гг., когда играл в составе итальянского "Милана", став чемпионом Италии и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Бразилии он сыграл 27 матчей, в которых забил 10 голов. В конце января прошлого года футболист перешел в английский футбольный клуб "Челси" на правах аренды, а через полгода подписал контракт с испанским "Вильярреалом".

Estou muito feliz de fazer parte dessa nova família Tianjin Quanjian. @fabiocannavaroofficial andiamo Mister! pic.twitter.com/lbRTfAcv0Z — PATO (@AlexandrePato) 30 января 2017 г.