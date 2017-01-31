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Чемпион ОИ-2014 бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Спорт
31 января, 11:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2016 года
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Дмитрий Труненков

Дмитрий Труненков

© Александр Рюмин/ТАСС, архив

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Федерация бобслея России дисквалифицировала олимпийского чемпиона Дмитрия Труненкова на четыре года за допинг. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

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Дисквалификация отсчитывается с 19 апреля 2016 года.

Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в соревнованиях четверок. Он также является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в четверках (2008, 2013), чемпионом Европы (2009) и трехкратным серебряным призером европейского первенства в четверках (2007, 2011, 2012).

Труненков завершил профессиональную карьеру спортсмена 29 августа 2016 года.

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