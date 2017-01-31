Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 60.16
€ 64.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Федерация бобслея России намерена разобраться в ситуации с Труненковым

Спорт
31 января, 11:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков был дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Зубков

Александр Зубков

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России намерена разобраться в причинах нарушения антидопинговых правил бобслеистом Дмитрием Труненковым. Об этом сообщил ТАСС президент федерации Александр Зубков.

Смотрите также
Дмитрий Труненков
Чемпион ОИ-2014 бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков был дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.

"Мы очень огорчены тем, что бобслеист Дмитрий Труненков нарушил антидопинговые правила, и будем разбираться, как это произошло, - сообщил Зубков. - Нарушение случилось еще до того, как я стал президентом федерации, поэтому на большинство вопросов должно дать ответы прошлое руководство организации".

Труненков является олимпийским чемпионом 2014 года в соревнованиях четверок. Завершил спортивную карьеру летом 2016 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Екатеринбург начал обратный отсчет 500 дней до ЧМ-2018 по футболу
Роджер Федерер
26
Федерер победил Надаля и в пятый раз в карьере выиграл Australian Open
Серена Уильямс
17
Серена Уильямс в седьмой раз в карьере выиграла Australian Open
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Компания Ротенберга построит железнодорожные подходы к Керченскому мосту
2
Басурин: около 80 украинских силовиков погибли в Донбассе за два дня
3
Юрий Чайка: каждому воздастся!
4
Юрий Чайка о работе сыновей: в детали их бизнеса я никогда не лез
5
Рогозин высмеял отказ Литвы от претензий на Калининград
6
Deutsche Bank оштрафован в США на $425 млн за вывод из РФ $10 млрд
7
Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Темы дня
Реклама