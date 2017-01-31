Федерация бобслея России намерена разобраться в ситуации с Труненковым

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Федерация бобслея России намерена разобраться в причинах нарушения антидопинговых правил бобслеистом Дмитрием Труненковым. Об этом сообщил ТАСС президент федерации Александр Зубков.
Российское антидопинговое агентство во вторник объявило, что Труненков был дисквалифицирован за допинг на четыре года начиная с 19 апреля 2016 года.
"Мы очень огорчены тем, что бобслеист Дмитрий Труненков нарушил антидопинговые правила, и будем разбираться, как это произошло, - сообщил Зубков. - Нарушение случилось еще до того, как я стал президентом федерации, поэтому на большинство вопросов должно дать ответы прошлое руководство организации".
Труненков является олимпийским чемпионом 2014 года в соревнованиях четверок. Завершил спортивную карьеру летом 2016 года.