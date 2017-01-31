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Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 лет

Спорт
31 января, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее Международный олимпийский комитет провел четыре волны перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов
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© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Допинг-пробы европейских легкоатлетов теперь будут храниться не менее 10 лет. Об этом заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен, слова которого приводит издание L'equipe.

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"Мы не хотим, чтобы мошенники чувствовали себя в безопасности лишь потому, что не были пойманы сразу же", - сказал Хансен.

Ранее Международный олимпийский комитет провел четыре волны перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

По итогам двух первых волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Об итоговых результатах третьей и четвертой волн не сообщалось.

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