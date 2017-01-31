Допинг-пробы европейских легкоатлетов будут храниться не менее 10 лет

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Допинг-пробы европейских легкоатлетов теперь будут храниться не менее 10 лет. Об этом заявил президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свейн Арне Хансен, слова которого приводит издание L'equipe.

"Мы не хотим, чтобы мошенники чувствовали себя в безопасности лишь потому, что не были пойманы сразу же", - сказал Хансен.

Ранее Международный олимпийский комитет провел четыре волны перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

По итогам двух первых волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны положительный результат дали тесты 23 медалистов Игр. Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг-пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Об итоговых результатах третьей и четвертой волн не сообщалось.