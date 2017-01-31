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Грузинские ватерполисты перед игрой с россиянами проведут спарринг-встречи с "Синтезом"

Спорт
31 января, 14:35 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
Матч Россия - Грузия пройдет в Казани 14 февраля
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ТБИЛИСИ, 31 января. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Сборная Грузии по водному поло в преддверии матча с командой России в рамках Мировой лиги 2017 года проведет спарринг-встречи с казанским "Синтезом". Об этом ТАСС сообщил президент Грузинской федерации водных видов спорта Давид Руруа.

Матч Россия - Грузия пройдет в Казани 14 февраля. Первый матч команд в турнире, прошедший в Тбилиси в ноябре прошлого года, завершился победой россиян со счетом 14:13.

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"Первый матч сборных доставил удовольствие зрителям и специалистам, заполнивших до отказа трибуны спорткомплекса "Олимпик" в Тбилиси, - отметил Руруа. - Зрители стали свидетелями красивого и по-спортивному напряженного поединка, судьба матча решилась за 15 секунд до конца игры - российским ватерполистам удалось забить решающий мяч в ворота сборной Грузии".

Руруа выразил надежду на то, что предстоящий в Казани матч будет интересным. "Основная часть игроков сборной Грузии и тренеры прибудут в Казань 9 февраля, проведут там тренировки и спарринг-встречи с местным ватерпольным клубом "Синтез". Несколько ведущих игроков сборной Грузии прилетят в Казань 12 февраля", - сказал президент федерации.

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Он отметил, что для сборной Грузии этот матч важен в плане подготовки команды к предстоящим осенью 2017 года матчам отборочного турнира ЧЕ-2018. "В последние годы грузинское ватерполо, имеющее богатую историю и традиции, находится на пути возрождения. Об этом свидетельствует то, что сборная Грузии уже дважды добивалась права участвовать в финальной части чемпионатов Европы - мы играли на турнирах 2014 года в Будапеште и 2016 года в Белграде". Руруа добавил, что сборная Грузии будет бороться за получение права играть и на ЧЕ-2018 в Барселоне.

Президент федерации сообщил, что участие национальной сборной в финальной части чемпионатов Европы 2014 и 2016 гг., выступления команды в групповом этапе Мировой лиги (2015, 2017) вызвали в стране рост интереса к водному поло со стороны детей, общественности и властей. Он отметил, что росту популярности ватерполо в стране будет содействовать и намеченные на май текущего года мероприятия, посвященные 90-летию этого вида спорта в Грузии. Специально к этой дате готовится документальный фильм, посвященный истории водного поло Грузии.

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