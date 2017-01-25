Казань может принять Суперфинал Мировой лиги по водному поло

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Казань может принять Суперфинал мужской Мировой лиги по водному поло в 2017 году. Об этом ТАСС заявил министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.
"Мы подали заявку и можем принять данное соревнование. Казань имеет хорошие отношения с FINA (Международной федерацией плавания) и всю необходимую инфраструктуру", - сказал Леонов.
Сборная России в настоящий момент имеет три очка после двух матчей Мировой лиги. Следующую встречу российская команда проведет 14 февраля дома против сборной Грузии.