Парламентарий: Коу знал о ситуации с допингом в российской легкой атлетике до скандала

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу обвинен в том, что знал о ситуации с возможным получением взяток членами организации за сокрытие положительных допинг- проб российских спортсменов до разгоревшегося скандала. Об этом заявил председатель парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиан Коллинс, которого цитирует Би-би-си.
В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD и французская газета "Ле Монд" сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-тестах.
В частности, СМИ со ссылкой на материалы расследования прокуратуры Парижа сообщили о том, что российские легкоатлеты Валерий Борчин, Ольга Каниськина, Владимир Канайкин, Лилия Шобухова, Сергей Кирдяпкин и Юлия Зарипова подозреваются в даче взятки руководству IAAF с целью сокрытия положительных допинг-проб. Также ARD привел текст электронного письма бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, в котором он сообщил IAAF о ранее достигнутых договоренностях по делам шести российских легкоатлетов.
Коу, возглавивший IAAF в 2015 году, а до этого долгое время занимавший пост вице-президента организации, неоднократно заявлял, что не имел ни малейшего представления о масштабах коррупции в IAAF. После появления новых обстоятельств дела комитет культуры, СМИ и спорта Великобритании собирался повторно допросить Коу, однако глава IAAF ответил отказом.
В результате комитет опубликовал электронную переписку Коу. В письме от августа 2014 года, адресованном комиссии по этике IAAF, он написал: "Я теперь ознакомлен с обвинениями".
В британском парламенте считают, что Коу не мог не знать о ситуации с сокрытием положительных допинг-проб. "Опираясь на доказательства, представленные в документальном фильме Би-би-си и Дэвидом Бедфордом (бывший британский спортсмен сообщил комитету, что предупреждал Коу о коррупции в организации. - Прим. ТАСС), мы пришли к выводу, что он знал хотя бы в общих чертах о сказанном Шобуховой", - отметил Коллинс.