Глава Ростуризма: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 положительно скажутся на сфере туризма РФ

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МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Проведение Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу окажет положительное влияние на имидж России и сферу туризма в стране. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.
"Мы считаем, что такие масштабные события исключительно положительно скажутся на сфере туризма и имидже нашей страны. Хотел бы сказать, что туризм - это не только деньги и экономика, но еще и знания о стране. Вопросы денежные, конечно, очень важны, но важно и позиционирование России. Сейчас пытаются дать не совсем правильную информацию о России, а нам очень важно, чтобы люди узнали все сами, увидели своими глазами - туристы узнают и прочувствуют радушие наших граждан", - считает Сафонов.
"Мы сделаем все, чтобы людям, которые приедут в Россию, было комфортно находиться в нашей стране", - продолжил Сафонов.
Глава Ростуризма отметил, что мероприятия уровня Кубка конфедераций и чемпионата мира станут мощнейшими инструментами для продвижения России внутри страны и за рубежом.
"Гостям футбольных турниров будет представлена полнейшая информация о туристических объектах страны, эта информация будет доступна на различных языках не только иностранцам, но и всем нашим гражданам. Кубок конфедераций и чемпионат мира - это мощные инструменты для продвижения нашей страны за рубежом", - сказал Сафонов.
"Сложно оценить количество людей, которые посетят нашу страну. Понятно, что такие масштабные мероприятия порождают большой интерес к той стране, в которой они проходят. Повышается узнаваемость страны, появляется масса различных материалов в СМИ, конечно, это мощнейший продвиженческий проект, который будет иметь отклик. И у многих после таких мероприятий появляется желание посетить страну, в которой они проводились", - подытожил глава Ростуризма.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге.