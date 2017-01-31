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ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат России

Спорт
31 января, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее испанские СМИ сообщили о том, что ивуариец прибыл в испанский Хихон для подписания контракта с местным "Спортингом"
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Ласина Траоре

Ласина Траоре

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нападающий Ласина Траоре исключен из заявки московского ЦСКА на сезон-2016/17 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.

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Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"

Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Ранее во вторник испанские СМИ сообщили о том, что ивуариец прибыл в испанский Хихон для подписания контракта с местным "Спортингом".

Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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