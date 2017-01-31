ЦСКА исключил футболиста Траоре из заявки на чемпионат России

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нападающий Ласина Траоре исключен из заявки московского ЦСКА на сезон-2016/17 Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФПЛ.
Права на Траоре принадлежат футбольному клубу "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Ранее во вторник испанские СМИ сообщили о том, что ивуариец прибыл в испанский Хихон для подписания контракта с местным "Спортингом".
Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.