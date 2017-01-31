Глава FIAS Шестаков намерен продолжать укрепление российско-японских отношений

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) и почетный президент Российской федерации джиу-джитсу Василий Шестаков, награжденный одной из самых высоких наград Японии - Орденом Восходящего солнца, пообещал продолжать работу по укреплению взаимоотношений между Россией и Японией, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония награждения прошла во вторник в резиденции посла Японии в Москве. Шестаков был награжден за вклад в популяризацию дзюдо в России, а также развитие взаимопонимания между Японией и Россией.

"Я благодарю императора Японии, Министерство внутренних дел, лично посла Японии господина Кодзуке за столь высокую награду, - сказал Шестаков. - В дальнейшем мы будем продолжать российско-японские отношения, мы соседи, мы должны быть друзьями. Я постараюсь приложить максимум сил для этого".

"Наши страны помогают друг другу в самые тяжелые минуты, - подчеркнул он. - Когда произошла трагедия в Беслане, Япония протянула нам руку помощи в ту тяжелую минуту, и мы смогли детей из Беслана отвезти в эту страну.

Я помню счастливые лица детей из Беслана, когда они возвращались оттуда, а там были дети, которые получили тяжелейшие ранения. Но все равно эти несколько дней в Японии помогли им восстановиться, реабилитироваться, дети уже намного лучше чувствовали себя в психологическом плане".

"Когда была трагедия в Фукусиме, мы тоже пригласили японских детей. Они приезжали в Россию, мы их принимали, как могли создавали для них атмосферу, чтобы они чувствовали себя как дома и не вспоминали об этой трагедии", - отметил Шестаков.

Шестаков возглавляет FIAS с 2009 года. Он принимал участие в проведении Всеяпонского чемпионата по самбо на Кубок президента РФ, а также сыграл ведущую роль в организации чемпионата мира по самбо в 2014 году в Японии.