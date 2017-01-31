Испанский "Спортинг" объявил о переходе футболиста Траоре

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба "Монако" Ласиона Траоре, выступавший в первой половине сезона за российский ЦСКА, перешел в испанский "Спортинг". Об этом сообщает пресс-служба хихонского клуба.
Форвард перешел в команду на правах аренды.
Права на Траоре принадлежат "Монако". Летом он перешел на правах аренды в ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.
Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.