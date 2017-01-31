Агент: футболисту Траоре будет интереснее играть за "Спортинг", чем за "Бешикташ"

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывшему футболисту московского ЦСКА Ласине Траоре будет интереснее играть за испанский "Спортинг", чем за турецкий "Бешикташ". Такое мнение ТАСС высказал агент 26-летнего форварда Дмитрий Селюк.

Во вторник Траоре, права на которого принадлежат "Монако", перешел на правах аренды в хихонский "Спортинг". Летом нападающий был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате России армейский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду. Вариантами для продолжения карьеры нападающего были испанская "Малага" и турецкий "Бешикташ", но оба варианта сорвались.

"Я всегда был настроен на хихонский "Спортинг", потому что играть в Испании, на "Сантьяго Бернабеу", на "Ноу Камп", конечно, интереснее. Это было наше решение, к тому же Ласина хочет помочь испанскому клубу в борьбе за выживание", - сказал Селюк.

"Остались маленькие нюансы. Но в принципе уже можно считать, что Ласина успел перейти до закрытия трансферного окна. Я нашел три варианта на случай, если ЦСКА захочет расстаться с Траоре - "Малагу", "Бешикташ" и "Спортинг", поэтому никаких проблем нет, у футболиста все будет хорошо. Все остались довольны: и "Монако", и ЦСКА, и "Спортинг", и Ласина, и я", - добавил Селюк.

Траоре провел за ЦСКА 21 матч в различных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.