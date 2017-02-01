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Хет-трик Ахо помог "Каролине" обыграть "Филадельфию" в НХЛ и установить рекорд клуба

Спорт
1 февраля, 6:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
19-летний финский нападающий стал самым молодым автором хет-трика в истории клуба
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Себастьян Ахо

Себастьян Ахо

© AP Photo/Chris Szagola

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Каролина" обыграла "Филадельфию" со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), финский нападающий хозяев Себастьян Ахо забросил три шайбы, став самым молодым автором хет-трика в истории клуба.

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Ахо отличился на 8-й, 17-й и 39-й минутах матча, также в составе "Каролины" голы забили Джефф Скиннер (37) и Джастин Фолк (46). У "Филадельфии" единственную шайбу забросил Брэйден Шенн (51). На счету Ахо также одна голевая передача.

Финский нападающий "Каролины" Ахо стал самым молодым автором хет-трика в истории клуба, который ранее располагался в Хартфорде и переехал в Роли (штат Северная Каролина) в 1997 году. В день матча с "Филадельфией" Ахо исполнилось 19 лет и 189 дней, он обновил рекорд Джоди Халла. Халл в составе "Хартфорда" в возрасте 20 лет и 24 дней забросил три шайбы 26 февраля 1989 года в домашнем матче против "Питтсбурга" (8:6). Ахо был задрафтован "Каролиной" под общим 35-м номером на драфте новичков 2016 года. В составе сборной Финляндии он стал победителем молодежного чемпионата мира 2016 года, а также серебряным призером чемпионата мира 2016 года, который прошел в Москве. В текущем сезоне на его счету 30 очков (15 шайб + 15 передач) в 49 матчах.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов не смог отличиться результативными действиями за 21 минуту и 28 секунд на площадке. Но 20-летний Проворов нанес два броска по воротам соперников, провел один силовой прием и стал самым блокирующим игроком матча, на его счету пять заблокированных бросков. В одном моменте Проворов спас свою команду, своим телом закрыв пустой угол ворот. Портал Sonsofpenn на странице в сети микроблогов Twitter опубликовал видео этого момента.

"Каролина" занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 49 матчах. "Филадельфия" идет на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 56 очков после 1 игры. В следующем матче 3 февраля "Каролина" дома сыграет против "Эдмонтона", днем ранее "Филадельфия" на своей площадке встретится с "Монреалем".

В параллельном матче "Питтсбург" дома обыграл "Нэшвилл" со счетом 4:2. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

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