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Радулов и Марков набрали очки в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Баффало"

Спорт
1 февраля, 6:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Российский защитник Андрей Марков провел первый матч с 17 декабря, когда получил травму нижней части тела
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Александр Радулов (в центре)

Александр Радулов (в центре)

© Minas Panagiotakis/Getty Images

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Монреаль" победил "Баффало" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские легионеры "Монреаля" Александр Радулов и Андрей Марков отметились результативными передачами.

В составе победителей хет-трик оформил Макс Пачиоретти (18-я, 28-я и 44-я минуты), которому дважды ассистировал Радулов. Также у "Монреаля" голы забили Давид Дешарнэ (32) и Пол Байрон (39) с передачи Маркова. У "Баффало" первую шайбу в сезоне забросил российский защитник Дмитрий Куликов (57), второй гол на счету Брайана Джионты.

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Радулов нанес один бросок по воротам соперника, отдал две голевые передачи и провел один силовой прием за 17 минут и 48 секунд на площадке. На счету 30-летнего россиянина теперь 39 очков (12+27) по системе "гол+пас" в 49 матчах текущего сезона. Российский защитник "Монреаля" Андрей Марков провел первый матч с 17 декабря, когда получил травму нижней части тела, и сразу отметился голевой передачей, которая стала для него 20-й в сезоне.

Российский защитник "Баффало" Куликов впервые в составе клуба, куда перешел летом 2016 года, отметился заброшенной шайбой.

"Монреаль" занимает четвертое место в Восточной конференцию, набрав 67 очков в 51 матче. "Баффало" идет на 15-й строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 49 очков после 49 игр. В следующем матче 2 февраля "Монреаль" в гостях встретится с "Филадельфией", а "Баффало" на своей площадке сыграет против "Нью-Йорк Рейнджерс".

В параллельных матчах "Бостон" победил клуб "Тампа-Бэй" в гостях со счетом 4:3, а "Детройт" дома уступил "Нью- Джерси" - 3:4.

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