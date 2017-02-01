ОКР: МОК не может наказать не вернувших медали атлетов, но может не допустить их до Игр

Вадим Евсеев покинул "Амкар" и возглавит клуб ПФЛ "Текстильщик"Спорт 1 февраля, 8:36
Южная Корея выделит на подготовку сборной к Олимпиаде-2018 почти $30 млнСпорт 1 февраля, 8:28
От китайской щедрости до сдержанности грандов: итоги зимнего трансферного окна в футболеСпорт 1 февраля, 8:18
ОКР: МОК не может наказать не вернувших медали атлетов, но может не допустить их до ИгрСпорт 1 февраля, 8:10
Юмашева сообщила о завершении дискуссии вокруг обвинений Михалкова в адрес "Ельцин Центра"Общество 1 февраля, 8:05
Депутаты Забайкалья предложат Госдуме ужесточить наказание за незаконную продажу алкоголяОбщество 1 февраля, 7:53
Гимнастка Мустафина вошла в список кандидатов в сборную России на 2017 годСпорт 1 февраля, 7:27
Радулов и Марков набрали очки в победном для "Монреаля" матче НХЛ против "Баффало"Спорт 1 февраля, 6:56
Беспилотники навели удар Су-24М на лагерь условных боевиков во время учений под КурганомНовости Урала 1 февраля, 6:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет возможности наказать спортсменов, которые не вернули олимпийские награды после аннулирования результатов, однако имеет право не допустить этих атлетов до участия в следующих Играх. Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.
В минувшую среду Международный олимпийский комитет из- за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008, и постановил вернуть награды. Спустя два дня многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший в той эстафете, заявил, что возвратил медаль в МОК. Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул свои награды.
"Претендовать на участие в Олимпиаде спортсмен, который не вернул медаль прошлых Игр, может, так как в Олимпийской хартии не прописано наказание за невозврат наград, - заметила Бриллиантова. - Но если человек думает о продолжении своей карьеры, то несомненно ему стоит пойти навстречу МОК. Все-таки именно эта организация определяет допуск для участия в Олимпийских играх".
"Национальные олимпийские комитеты формируют заявки на Игры, а потом эти списки проходят через сито МОК и международных федераций, - продолжила собеседница ТАСС. - Комиссия по допуску Международного олимпийского комитета, руководствуясь Олимпийской хартией, может не допустить до участия в Играх, аргументируя свой запрет тем, что спортсмен, ранее не выполнивший решение МОК, не соответствует этическим требованиям".
Бриллиантова отметила, что иностранные спортсмены, чьи результаты на Олимпиадах были аннулированы в разные годы, все свои медали, которые должны были перейти к россиянам, вернули.
МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр 2008 года в Пекине и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.