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ОКР: МОК не может наказать не вернувших медали атлетов, но может не допустить их до Игр

Спорт
1 февраля, 8:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
По словам Александры Бриллиантовой, комиссия МОК может не допустить спортсменов, не вернувших медали и не соответствующих этическим требованиям
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет возможности наказать спортсменов, которые не вернули олимпийские награды после аннулирования результатов, однако имеет право не допустить этих атлетов до участия в следующих Играх. Об этом сообщила ТАСС руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова.

В минувшую среду Международный олимпийский комитет из- за положительного допинг-теста Несты Картера аннулировал результат команды Ямайки в эстафете 4x100 м, завоевавшей золотые медали Игр-2008, и постановил вернуть награды. Спустя два дня многократный олимпийский чемпион Усэйн Болт, бежавший в той эстафете, заявил, что возвратил медаль в МОК. Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул свои награды.

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"Претендовать на участие в Олимпиаде спортсмен, который не вернул медаль прошлых Игр, может, так как в Олимпийской хартии не прописано наказание за невозврат наград, - заметила Бриллиантова. - Но если человек думает о продолжении своей карьеры, то несомненно ему стоит пойти навстречу МОК. Все-таки именно эта организация определяет допуск для участия в Олимпийских играх".

"Национальные олимпийские комитеты формируют заявки на Игры, а потом эти списки проходят через сито МОК и международных федераций, - продолжила собеседница ТАСС. - Комиссия по допуску Международного олимпийского комитета, руководствуясь Олимпийской хартией, может не допустить до участия в Играх, аргументируя свой запрет тем, что спортсмен, ранее не выполнивший решение МОК, не соответствует этическим требованиям".

Бриллиантова отметила, что иностранные спортсмены, чьи результаты на Олимпиадах были аннулированы в разные годы, все свои медали, которые должны были перейти к россиянам, вернули.

МОК после перепроверки допинг-проб, начиная с августа, лишил сборную России 13 медалей Игр 2008 года в Пекине и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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