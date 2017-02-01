Вадим Евсеев покинул "Амкар" и возглавит клуб ПФЛ "Текстильщик"

Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские праваОбщество 1 февраля, 10:00
Передача арены на Крестовском острове ФК "Зенит" будет завершена до 31 мартаСпорт 1 февраля, 9:58
Трутнев: около 750 заявок на "дальневосточный гектар" поступило из других регионовЭкономика и бизнес 1 февраля, 9:55
Михаил Осеевский: продовольственное эмбарго стимулирует малый бизнесИнтервью 1 февраля, 9:54
"Енисей" обратился в ФХМР с просьбой вернуть Ломанова на пост главного тренера клубаСпорт 1 февраля, 9:46
Вскрытие пробы "Б" боксера Поветкина не перенесено и пройдет 1 февраляСпорт 1 февраля, 9:33
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы против рака, пройдет в МосквеМосква 1 февраля, 9:23
"Лейкерс" победили "Денвер" в матче НБА, Мозгов набрал 12 очковСпорт 1 февраля, 9:15
Сели и поехали: в большинстве регионов России вырос спрос на авто с пробегомЭкономика и бизнес 1 февраля, 9:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помощник главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Амкар" 41-летний Вадим Евсеев покинул пермскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб "Амкара" покинул Вадим Евсеев, - говорится в сообщении. - Он принял предложение возглавить клуб Профессиональной футбольной лиги "Текстильщик" (Иваново)".
Евсеев вошел в тренерский штаб "Амкара" под руководством Гаджи Гаджиева в январе 2015 года. В 2013-2014 гг. он работал в ивановском "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.
В качестве футболиста Евсеев играл за московские клубы "Спартак", "Локомотив", "Торпедо" и подмосковный "Сатурн". В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом России (1996-1999), выиграл Кубок России (1998) и Кубок Содружества (1999).
Вместе с "Локомотивом" Евсеев завоевал два титула чемпиона России (2002, 2004), три Кубка (2000, 2001, 2007) и два Суперкубка страны (2003, 2005), а также Кубок Содружества (2005).
В сборной России Евсеев дебютировал 31 марта 1999 г. в отборочном матче на чемпионат Европы против Андорры. Всего в 1999-2005 гг. провел за команду 20 матчей, забил один мяч. Принимал участие в чемпионате Европы - 2004, отыграв на турнире три полных матча.