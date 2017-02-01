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Вадим Евсеев покинул "Амкар" и возглавит клуб ПФЛ "Текстильщик"

Спорт
1 февраля, 8:36 дата обновления: 1 февраля, 9:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Он уже работал в ивановском клубе старшим тренером в 2013-2014 гг., когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов
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Вадим Евсеев

Вадим Евсеев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помощник главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Амкар" 41-летний Вадим Евсеев покинул пермскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб "Амкара" покинул Вадим Евсеев, - говорится в сообщении. - Он принял предложение возглавить клуб Профессиональной футбольной лиги "Текстильщик" (Иваново)".

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Евсеев вошел в тренерский штаб "Амкара" под руководством Гаджи Гаджиева в январе 2015 года. В 2013-2014 гг. он работал в ивановском "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов. 

В качестве футболиста Евсеев  играл за московские клубы "Спартак", "Локомотив", "Торпедо" и подмосковный "Сатурн". В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом России (1996-1999), выиграл Кубок России (1998) и Кубок Содружества (1999).

Вместе с "Локомотивом" Евсеев завоевал два титула чемпиона России (2002, 2004), три Кубка (2000, 2001, 2007) и два Суперкубка страны (2003, 2005), а также Кубок Содружества (2005).

В сборной России Евсеев дебютировал 31 марта 1999 г. в отборочном матче на чемпионат Европы против Андорры. Всего в 1999-2005 гг. провел за команду 20 матчей, забил один мяч. Принимал участие в чемпионате Европы - 2004, отыграв на турнире три полных матча. 

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