Вадим Евсеев покинул "Амкар" и возглавит клуб ПФЛ "Текстильщик"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Помощник главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Амкар" 41-летний Вадим Евсеев покинул пермскую команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"После возвращения с турецкого сбора тренерский штаб "Амкара" покинул Вадим Евсеев, - говорится в сообщении. - Он принял предложение возглавить клуб Профессиональной футбольной лиги "Текстильщик" (Иваново)".

Евсеев вошел в тренерский штаб "Амкара" под руководством Гаджи Гаджиева в январе 2015 года. В 2013-2014 гг. он работал в ивановском "Текстильщике" старшим тренером, когда команду возглавлял Дмитрий Парфенов.

В качестве футболиста Евсеев играл за московские клубы "Спартак", "Локомотив", "Торпедо" и подмосковный "Сатурн". В составе "Спартака" он стал четырехкратным чемпионом России (1996-1999), выиграл Кубок России (1998) и Кубок Содружества (1999).

Вместе с "Локомотивом" Евсеев завоевал два титула чемпиона России (2002, 2004), три Кубка (2000, 2001, 2007) и два Суперкубка страны (2003, 2005), а также Кубок Содружества (2005).

В сборной России Евсеев дебютировал 31 марта 1999 г. в отборочном матче на чемпионат Европы против Андорры. Всего в 1999-2005 гг. провел за команду 20 матчей, забил один мяч. Принимал участие в чемпионате Европы - 2004, отыграв на турнире три полных матча.