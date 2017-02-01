Футболист "Локомотива" Фарфан занимается на сборе по индивидуальной программе

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Новый полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Джефферсон Фарфан тренируется на втором зимнем сборе московской команды в Испании по индивидуальной программе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

32-летний перуанец, который с октября являлся свободным агентом, подписал контракт с железнодорожниками в воскресенье.

"Мы взяли другое направление в этом тренировочном цикле: сейчас у нас больше работы с мячом, работаем более интенсивно. Что касается Фарфана, он приехал, прошел тестирование, которое показало, что ему необходима работа по набору кондиций. Он работает по индивидуальной программе с физиотерапевтом, и ему надо немного времени, чтобы войти в общую группу. Где-то через неделю ожидаем его в общей группе, а пока сложно что-то говорить", - сказал Семин.

Фарфан выступал за перуанский клуб "Альянса Лима" (77 матчей, 28 мячей), голландский ПСВ (118, 57), с которым четыре раза выиграл чемпионат страны, "Шальке" (170, 39), с которым завоевал Кубок и Суперкубок Германии. Последним клубом игрока была "Аль-Джазира" из ОАЭ (12, 4), контракт с которой истек в октябре.