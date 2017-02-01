Паспорт болельщика даст возможность бесплатного проезда по Сочи в дни Кубка конфедераций

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Паспорт болельщика позволит его обладателю свободно и бесплатно перемещаться по Сочи в период проведения в городе матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Об этом сообщил на торжественном вручении первых паспортов болельщиков Кубка конфедераций в Сочи вице-мэр города Сергей Юрченко.

"Ну и, безусловно, это (получение паспорта - прим. ТАСС) дает некоторые привилегии - возможность осуществления свободного бесплатного проезда в период проведения Кубка конфедераций по городу Сочи. В основном по тем маршрутам, которые утверждены сегодня администрацией города - маршруты передвижения, связанные с основными транспортными хабами по направлению туда и обратно к стадиону "Фишт" и тренировочным полям", - сказал он.

Вице-мэр также добавил, что паспорт болельщика - это дополнительная гарантия безопасности на матчах. "Поскольку идентификация каждого болельщика, приехавшего на стадион, необходима", - подчеркнул он.

Мероприятие одновременно проходит во всех центрах регистрации и выдачи паспортов болельщиков, расположенных в городах-участниках Кубка конфедераций - Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани. Кубок конфедераций по футболу пройдет с 17 июня по 2 июля. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что одним из первых тестовых соревнований на стадионе "Фишт" станет футбольный турнир среди молодежных женских команд.

"Кубанская весна" - турнир молодежных женских команд - пройдет на стадионе в Сочи.Это будет одно из тестовых мероприятий перед Кубком конфедераций", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве (стадион "Открытие-Арена"), Санкт-Петербурге (стадион на Крестовском острове), Сочи (стадион "Фишт") и Казани (стадион "Казань- Арена") с 17 июня по 2 июля 2017 года. На сочинской арене состоятся две игры группового этапа и один полуфинал.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 финала и 1/4 финала.