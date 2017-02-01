Российская теннисистка Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Наталья Вихлянцева обыграла соотечественницу Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St.Petersburg Ladies Trophy, который проходит в Санкт-Петербурге.
Получившая wiild-card (специальное приглашение) Вихлянцева одержала победу над восьмой "ракеткой" турнира со счетом 7:6 (7:4), 6:2.
В следующем раунде россиянке будет противостоять первая "сеяная" румынка Симона Халеп.
Турнир, общий призовой фонд которого составляет $776 тысяч, завершится 5 февраля.