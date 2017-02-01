Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира WTA в Петербурге

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россиянка Елена Веснина вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге.
В первом куге россиянка, "посеянная" на турнире под пятым номером, обыграла соотечественницу Екатерину Макарову со счетом 6:3, 6:1.
В следующем раунде Веснина встретится с француженкой Ализе Корне.
Турнир завершится 5 февраля.