Стали известны стартовые пятерки команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Евгений Пашутин и Димитрис Итудис назвали стартовые пятерки команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. Пашутин возглавляет сборную "Звезд России", Итудис - сборную "Звезд мира".
Также главные тренеры команд назвали своих помощников. В штаб Пашутина вошли Василий Карасев и Вячеслав Шушаков. Итудису будут ассистировать еще помощники из тренерского штаба ЦСКА - Антон Юдин и Костас Хацихристос.