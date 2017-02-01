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Стали известны стартовые пятерки команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ

Спорт
1 февраля, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Также главные тренеры команд назвали своих помощников
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Алексей Швед

Алексей Швед

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Евгений Пашутин и Димитрис Итудис назвали стартовые пятерки команд на Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. Пашутин возглавляет сборную "Звезд России", Итудис - сборную "Звезд мира".

  • В стартовом составе команды "Звезды России" выйдут Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, Сергей Карасев, Виктор Хряпа и Андрей Воронцевич.
  • У "Звезд мира" в стартовую пятерку вошли Милош Теодосич, Нандо Де Коло, Кит Лэнгфорд, Янис Тимма и Артем Параховский.

Также главные тренеры команд назвали своих помощников. В штаб Пашутина вошли Василий Карасев и Вячеслав Шушаков. Итудису будут ассистировать еще помощники из тренерского штаба ЦСКА - Антон Юдин и Костас Хацихристос.

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