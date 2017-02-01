Килли и Фазель примут участие в праздновании годовщины старта Олимпиады в Сочи

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клод Килли и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель примут участие в праздновании третьей годовщины старта зимних Олимпийских игр в Сочи 7 февраля. Об этом сообщили в пресс- службе администрации города-курорта.

"7 февраля почетный член МОК, который возглавлял координационную комиссию Игр 2014 года, и президент Международной федерации хоккея посетят горнолыжный курорт "Роза Хутор", где на центральной площади планируется заложить их звезды. Гости также побывают в двух знаковых объектах курорта, которые появились в городе благодаря Олимпийским играм - питомник переднеазиатских леопардов, а также Образовательный центр "Сириус", где встретятся с детьми", - говорится в сообщении.

В честь празднования Дня зимних видов спорта Сочи готовит несколько событий для жителей и гостей города. Так, 4 февраля в ледовом дворце "Большой" пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку "Лед надежды нашей" в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту. А с 7 по 9 февраля в ледовом дворце "Айсберг" состоится открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек. 11 февраля в поселке Эсто-Садок стартует традиционная лыжная гонка "Лыжня России".

Всероссийский день зимних видов спорта стали отмечать в России в феврале 2015 года. Тогда в мероприятиях приняли участие более миллиона человек из 84 субъектов России. Праздник был приурочен к годовщине проведения XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года.

7 февраля исполнится три года с момента открытия зимних Олимпийских игр в Сочи, которые были признаны спортивным сообществом одними из самых успешных в истории. Сборная России по итогам Игр в Сочи завоевала 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых) и заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете. Паралимпийская сборная России также выиграла медальный зачет, завоевав 80 (30-28-22) наград.