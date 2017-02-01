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Шарапова заявила, что пока не думает о выступлении на Олимпиаде-2020

Спорт
1 февраля, 18:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистка способна победить на Играх в Токио
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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мария Шарапова пока не думает над тем, как попасть в сборную России для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом Шарапова рассказала ТАСС.

Интервью

Мария Шарапова

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Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Шарапова способна выиграть Олимпиаду-2020.

"Пока что у меня планов таких далеких нет, я просто не думаю об этом. Пока что я думаю о турнире в Штутгарте, о возвращении. Что будет в Токио, буду ли я там играть - это большой вопрос. Я ни с кем эту тему не обсуждала", - сказала Шарапова.

"Я бы хотела сыграть, если позволит организм. Но как он будет реагировать, что будет в моей жизни? Я не знаю. Поэтому еще рано говорить о том, что я сыграю за сборную", - отметила 29-летняя спортсменка.

Раньше думала о завершении карьеры

В начале марта 2016 года Шарапова призналась, что не прошла допинг-тест: в ее пробе было обнаружено запрещенное вещество мельдоний. В июне Международная федерация тенниса (ИТФ) дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Шарапова вернется на корт в конце апреля - на турнире в немецком Штутгарте.

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Автобиография Шараповой выйдет в сентябре 2017 года

"Мне было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать. А на то, что я не играла в турнирах Большого шлема и в других соревнованиях, сильно внимания не обращала", - поведала Шарапова.

На вопрос, думала ли она о завершении карьеры, собеседница ТАСС ответила: "Думала раньше. В прошлом году у меня очень болела кисть, были постоянные терапевты, я даже за сборную сыграть не смогла, хотя приехала в Москву. Это было тяжело с психологической точки зрения, и просто настал момент, когда задаешь себе вопрос: сколько еще твое тело протянет".

О Шараповой

Шарапова в последний раз участвовала в официальном турнире в январе 2016 года - тогда она дошла до 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где уступила американке Серене Уильямс (4:6, 1:6).

Шарапова является самой титулованной российской теннисисткой - она выиграла пять турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии - 2008, Открытый чемпионат Франции - 2012, 2014, Уимблдон-2004, Открытый чемпионат США - 2006). Также она в 2012 году выиграла серебро Олимпийских игр, а в 2008-м в составе сборной России стала победительницей Кубка федерации.

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