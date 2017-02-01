Президент ФЛГР Вяльбе предложила создать в Татарстане биатлонно-лыжный комплекс

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КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе предложила восстановить в Казани стадион "Локомотив" и на его базе создать лыжно- биатлонный комплекс. Об этом она сообщила журналистам на расширенном заседании коллегии Министерства по делам молодежи и спорту Татарстана.
"Было бы здорово восстановить стадион "Локомотив" в Юдино, вернуть ему былую славу центра лыжной подготовки и создать на его базе современный лыжно-биатлонный комплекс", - сказала Вяльбе.
По ее словам, на стадионе "Локомотив" есть все условия для создания нового комплекса: лес, городская черта, рельеф. Лес в поселке Юдино можно соединить с реконструируемой в настоящее время парковой зоной озера Лебяжье. Таким образом, можно будет создать для лыжников трассу протяженностью 25 км.
Ранее в Министерстве по делам молодежи и спорту Татарстана сообщали о том, что на территории республики в 2017 году планируют построить 11 модульных лыжных баз в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Кукморском, Агрызском, Ютазинском, Спасском, Сабинском, Мензелинском, Алькеевском и Альметьевском районах. Там будут базироваться спортивные школы, планируют проводить уроки физкультуры для общеобразовательных школ, местные соревнования и массовые старты, сдавать нормы ГТО.
Федерация лыжных гонок и биатлона Татарстана потратила в 2016 году на развитие этих видов спорта 67 млн рублей. Из них 12 млн выделило министерство по делам молодежи и спорту республики в виде субсидий, 55 млн рублей внесли инвесторы.