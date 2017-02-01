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Министр спорта РФ зарегистрировался в Казани для получения паспорта болельщика

Спорт
1 февраля, 15:19 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 1, февраля. /ТАСС
В Казани первые паспорта болельщиков вручила посол Кубка конфедераций Елена Скулкина
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Павел Колобков

Павел Колобков

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

КАЗАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков посетил в Казани открывшийся в среду центр выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) Кубка конфедераций 2017 года по футболу и сразу прошел процедуру регистрации.

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"Сейчас я только что прошел процесс регистрации. Он занимает достаточно мало времени. Очень профессиональные и обученные сотрудники центра. Поэтому для болельщиков из России и других стран этот процесс не будет обременительным", - уверен Колобков.

Центр выдачи паспортов болельщиков в Казани занял 2 этажа в здании ТРК "Родина" в самом центре города. На первом этаже проходит оформление и непосредственно выдача паспортов для тех, кто уже зарегистрировался, на втором этаже - регистрация. Всего в казанском центре работают 50 окон.

В Казани первые паспорта болельщиков вручила посол Кубка конфедераций Екатерина Скулкина. Первыми Fan ID получила молодая пара супругов Гусевых - Мария и Андрей. Они купили билеты на матч Кубка конфедераций в день старта продаж 8 ноября, прошли регистрацию на сайте и были приглашены для получения паспортов болельщика в первый день открытия центра.

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Создание системы идентификации болельщиков в том числе направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, для проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале, начиная с ноября. Получение Fan ID возможно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

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