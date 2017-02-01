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Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день Универсиады

Спорт
1 февраля, 19:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
На счету россиян две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре медали - две золотые, одну серебряную и одну бронзовую - в третий соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

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Максимочкин завоевал серебро на Универсиаде в прыжках на лыжах с трамплина

Всего в третий день было разыграно семь комплектов наград.

В составе российской сборной обладателями золота стали горнолыжница Анастасия Силантьева в суперкомбинации и двоеборец Вячеслав Барков. Серебро в прыжках на лыжах с трамплина завоевал Михаил Максимочкин, бронзу - конькобежка Елена Сохрякова на дистанции 3000 м.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 21 награду - десять золотых, восемь серебряных и три бронзовых. На втором месте идет команда Японии (2-5-1), на третьем - сборная Казахстана (2-2-4).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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