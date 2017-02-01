Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день Универсиады

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали четыре медали - две золотые, одну серебряную и одну бронзовую - в третий соревновательный день зимней Универсиады, которая проходит в Алма-Ате.

Всего в третий день было разыграно семь комплектов наград.

В составе российской сборной обладателями золота стали горнолыжница Анастасия Силантьева в суперкомбинации и двоеборец Вячеслав Барков. Серебро в прыжках на лыжах с трамплина завоевал Михаил Максимочкин, бронзу - конькобежка Елена Сохрякова на дистанции 3000 м.

В общекомандном зачете сборная России продолжает лидировать, имея в активе 21 награду - десять золотых, восемь серебряных и три бронзовых. На втором месте идет команда Японии (2-5-1), на третьем - сборная Казахстана (2-2-4).

Соревнования завершатся 8 февраля. Следующая зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в 2019 году.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко